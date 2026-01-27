La crisi del Toro attraverso il dato: mai nessuno peggio di Baroni dopo le prime 22 di campionato

Che il Toro sia in crisi è ormai lampante. Una crisi che non riguarda soltanto allenatore, rosa o risultati, ma che si estende su più piani e coinvolge diversi fronti. Il 6-0 di Como ha fatto da detonatore, aprendo un periodo di grande paura e di forti contestazioni, in realtà già iniziato con lo sciopero annunciato dalla Maratona.

Il ko di Como ha inoltre consegnato a Baroni un primato tutt’altro che lusinghiero. A fotografare ulteriormente il momento granata c’è infatti un dato emblematico, che inquadra in modo netto la situazione.

Baroni è diventato l’allenatore con il maggior numero di sconfitte nella storia del Toro dopo le prime 22 giornate di campionato, considerando la Serie A dalla stagione 1929/30, la prima a girone unico.

Con 11 sconfitte nelle prime 22 partite, Baroni guida questa poco onorevole classifica, davanti a Zaccheroni, De Biasi, Santos, Ussello e Sperone, tutti fermi a quota 10.

Baroni dietro solo a Zaccheroni per punti fatti nell’era Cairo

Non solo. Perché nell’era Cairo, solo Zaccheroni ha fatto peggio dell’ex tecnico del Verona per punti fatti dopo 22 giornate. Nella stagione 2006/07 l’allenatore di Meldola si fermò a 22 punti, uno in meno rispetto ai 23 raccolti da Baroni.

Numeri che certificano in modo inequivocabile le difficoltà di questa prima metà di stagione, in cui il Toro ha vissuto pochissimi alti e bassi profondissimi. Un trend pericoloso, che ora rischia di minare ulteriormente l’affezione della piazza e di raffreddare ancora di più il calore attorno alla squadra.