Concessione in scadenza nel 2026 e nessun atto ancora avviato, le parole dell’assessore Carretta

“Tenendo conto della scadenza della concessione a fine 2026 e delle scadenze per trasmettere alla Federazione i dati relativi allo stadio che ospiterà le partite delle prossime stagioni, è chiaro che bisogna definire un percorso entro l’estate“.

Queste le parole pronunciate dall’assessore allo sport Domenico Carretta in Consiglio comunale, in risposta a due interpellanze sul tema dei consiglieri Ferrante De Benedictis (Fdi) e Pierlucio Firrao (Torino Bellissima).

Carretta ha spiegato che il ventaglio delle soluzioni resta ampio: “le opportunità a cui si apre sono le più svariate: un partenariato pubblico-privato, un nuova concessione attraverso un bando o la cessione dei diritti di superficie. Al momento le possibilità sono tutte nella disponibilità della Città, che potrà regolarsi anche sulla base di eventuali manifestazioni di interesse“.

Carretta ha inoltre precisato che, allo stato attuale, “non c’è stata alcuna interlocuzione ufficiale o altri fatti amministrativi rilevanti”. I procedimenti peritali si sono svolti e gli esiti, che sono stati comunicati, costituiranno la base per le valutazioni necessarie ai bandi che potranno essere pubblicati”, ribadendo infine che “il dato fondamentale resta quello dell’utilizzo dello stadio per le competizioni sportive di prima serie”.

Da parte loro, i consiglieri De Benedictis e Firrao hanno ribadito la propria preoccupazione “per i tempi e per una prospettiva e programmazione di lungo periodo”.