Oggi inizia il ritiro del Torino che dopo la disfatta in trasferta contro il Como dovrà lavorare per cercare di alzare la testa in campionato

Dopo settimane di risultati al di sotto delle aspettative, il Torino ha deciso di adottare contromisure per ritrovare compattezza e concentrazione. La squadra inizierà oggi il ritiro, pensato per lavorare sul gruppo e sulla mentalità in vista dei prossimi impegni di campionato. Dopo il giorno di riposo di lunedì, Baroni e i suoi uomini lavoreranno senza distrazioni fino alla prossima sfida, in programma domenica 1 febbraio contro il Lecce. Un incontro fondamentale, visto che i granata cercano di aumentare il margine sulla zona salvezza.