La comunicazione della Curva Maratona: il settore più caldo del tifo sarà lasciato vuoto per tutta la partita
Curva Maratona vuota per tutta la partita: è la decisione a cui è arrivato il tifo organizzato granata, dopo la sconfitta pesante di Como. La Maratona non assisterà alla sfida col Lecce: per la sfida ai salentini, infatti, quel settore sarà lasciato vuoto. “Non è disinteresse, non è abbandono, è un segnale”, si legge nella comunicazione. “Il 6-0 non è stato solo una sconfitta ma l’ennesima umiliazione, la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino di identità, ambizione, rispetto”.
Finalmente, anche la curva lo ha capito!
Ora lasciamo che quel coso regali i biglietti per riempire un po’ lo stadio, saranno gli sponsor a dargli un bel colpetto!
Vuoto fino a quando non se ne va x sempre!!!
Sono anni che lo dico e finalmente succede. Chi vuole entrare va trattato come un crumiro, che tutto il mondo del calcio sappia che spregevole individuo ci tiene in ostaggio da 20 anni.