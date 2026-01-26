La comunicazione della Curva Maratona: il settore più caldo del tifo sarà lasciato vuoto per tutta la partita

Curva Maratona vuota per tutta la partita: è la decisione a cui è arrivato il tifo organizzato granata, dopo la sconfitta pesante di Como. La Maratona non assisterà alla sfida col Lecce: per la sfida ai salentini, infatti, quel settore sarà lasciato vuoto. “Non è disinteresse, non è abbandono, è un segnale”, si legge nella comunicazione. “Il 6-0 non è stato solo una sconfitta ma l’ennesima umiliazione, la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino di identità, ambizione, rispetto”.