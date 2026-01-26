Il difensore del Torino era uscito anzitempo dal match contro il Como per un problema muscolare: ecco l’esito

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto Ismajli hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra. Il giocatore, dunque, non sarà a disposizione per la sfida col Lecce né contro l’Inter in Coppa Italia. L’ex Empoli rischia di saltare inoltre almeno le successive tre partite di campionato, a seconda di quella che sarà l’evoluzione del suo infortunio.

