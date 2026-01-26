Toro.it

Nella giornata di ieri il presidente Urbano Cairo è stato in visita al Fila, ha parlato con Baroni e con la squadra, domani il via al ritiro

Dopo la batosta di Como, i granata si sono ritrovati nella giornata di ieri al campo di allenamento del Filadelfia. In questa occasione è stato presente al campo anche il presidente Urbano Cairo, che ha parlato con squadra e staff e nello specifico con il tecnico granata Marco Baroni, sul filo del rasoio in vista della partita contro il Lecce, che in caso di esito negativo potrebbe rivelarsi l’ultima sulla panchina del Torino.

Il ritiro

Da domani il gruppo squadra si ritroverà per dar inizio al ritiro imposto dalla società, che spera che, attraverso questi giorni di intenso allenamento e collettività, il Toro possa ritrovare continuità e risultati dopo l’ultimo terrificante periodo. La squadra è dunque avvisata, basta passi falsi, non verranno più tollerati, e come la squadra anche Baroni e il suo staff sanno l’importanza della partita di Domenica contro il Lecce, scontro più che diretto per la lotta salvezza, in cui il Toro è capitato dopo le ultime 4 sconfitte in campionato.

ultimo aggiornamento: 26-01-2026

Kawasaki77
4 minuti fa

Lo faranno nella foresteria del Robaldo?

Valentino
6 minuti fa

Sei un perdente. Nano.

cari53
38 minuti fa

Chissà che paura hanno i giocatori 😀

