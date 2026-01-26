Lunedì prossimo si chiuderà la sessione invernale e il Torino non ha ancora chiuso per il difensore, priorità di questo mercato

A 8 giorni dalla fine del calciomercato invernale la società granata ha portato a Torino solo un terzino, Obrador. Seppur da parte del direttore sportivo siano state rimarcate più volte quelle che sono le priorità della squadra, nella settimana conclusiva ancora non c’è traccia del difensore. E i prossimi giorni, a partire da oggi, saranno quelli in cui Petrachi proverà a portare al reparto un rinforzo.

Jeppert, Ranieri, Tchoca: gli obiettivi

Delle ultime ore è l’interesse granata per Joao Pedro Tchoca, difensore classe 2003 del Corinthians, che si aggiunge a Ranieri e Jeppert. Il giocatore viola è sempre più ai margini della progetto, non più centrale per la squadra di Vanoli e dunque non più incedibile per la Fiorentina. Il secondo è un difensore argentino classe 2004, attualmente in forza al Barracas Central. Con quest’ultimo è stata raggiunta un’intesa verbale ma senza un’offerta ufficiale decisiva che sbloccasse l’affare.

Sprint per Tchoca nelle ultime ore

Paradossalmente, il profilo con cui i dialoghi sembrano procedere per il meglio è proprio l’ultimo per ordine temporale: Tchoca. Il Torino, vista la situazione di emergenza difensiva, sta spingendo forte nelle ultime ore per cercare di trovare una quadra che possa soddisfare tutte le parti in gioco. Il Corinthians, dal canto suo, sarà impegnato tra lunedì e giovedì in due impegni di campionato ed è perciò anche interesse del club brasiliano chiarire al più presto la situazione del calciatore.