La retroguardia granata in emergenza totale: oltre ai disastri rischia anche di perdere pezzi. Si attendono i risultati di Ismajli

Come se non bastasse, alla giornata nera della difesa e più generalmente della squadra, il Torino deve registrare anche il problema di Ismajli, infortunatosi nel corso del match. L’infortunio rimediato dal centrale albanese, in attesa di ulteriori notizie, rischia di togliere a Baroni un giocatore indispensabile, lasciando la squadra con soli due difensori di ruolo, oltre a Tameze, finora utilizzato più nella retroguardia che a centrocampo.

Una difesa in difficoltà da tutti i punti di vista

Piove sul bagnato per i ragazzi di Baroni che, oltre alla sconfitta rimediata sul campo del Como, devono far fronte anche all’emergenza numerica che, con l’infortunio di Ismajli, si contano solo due giocatori di ruolo. Sarebbero, infatti, Coco e Maripan gli unici difensori naturali, l’ultimo dei quali escluso per due volte consecutive per scelta tecnica e utilizzato solo per via dell’infortunio dell’albanese.

Se si continuasse con questo assetto difensivo, il terzo impiegabile sarebbe solo Tameze: sia Biraghi che Dembelè, come già spiegato da Baroni, potrebbero all’occorrenza essere impiegati come braccetti ma anche loro sono infortunati. Ebbene occorre necessariamente correre ai ripari con un intervento mirato sul mercato, che vada a rinforzare un reparto ai minimi termini, tra prestazioni insufficienti e un’infermeria piena.

Ismajli, non è il primo infortunio stagionale

Ardian Ismajli si è dimostrato forte nella misura in cui è fragile fisicamente e questo non è una novità siccome il suo storico racconta proprio questo. Durante le 3 stagioni passate, infatti, il centrale albanese ha dovuto fare i conti con ben 4 infortuni muscolari a stagione. Problemi fisici che gli sono costati, solo nell’ultima stagione, 76 giorni complessivi di stop.