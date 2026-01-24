Il difensore albanese è stato costretto a lasciare il campo al 20′ per un problema fisico: al suo posto è entrato Maripan

Piove sul bagnato in casa Torino. Al 20′ della partita contro il Como, Ardian Ismajli è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare e al suo posto è entrato Guillermo Maripan. Le condizioni del difensore albanese verranno meglio valutate nei prossimi giorni. Ismajli è solo l’ultimo di una lunga serie di infortunati: per la trasferta di Como non erano a disposizione i vari Masina, Biraghi, Dembelé, Ilic, Gineitis, Aboukhlal e Simeone.