Il difensore albanese è stato costretto a lasciare il campo al 20′ per un problema fisico: al suo posto è entrato Maripan

Piove sul bagnato in casa Torino. Al 20′ della partita contro il Como, Ardian Ismajli è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare e al suo posto è entrato Guillermo Maripan. Le condizioni del difensore albanese verranno meglio valutate nei prossimi giorni. Ismajli è solo l’ultimo di una lunga serie di infortunati: per la trasferta di Como non erano a disposizione i vari Masina, Biraghi, Dembelé, Ilic, Gineitis, Aboukhlal e Simeone.

Ardian Ismajli of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
ultimo aggiornamento: 24-01-2026

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Siami in perfetta media annuale. Bene così

