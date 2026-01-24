Le parole del centrocampista turco a DAZN nel prepartita di Como-Torino
Mancano ormai pochi minuti al calcio d’inizio di Como-Torino. Ecco le parole di Ilkhan a DAZN nel prepartita.
Sei arrivato al Torino 4 anni fa, che effetto fa ora prendersi il centrocampo granata?
“Sono passati 4 anni, non è stato un processo facile per me, ma non ho mollato mai e ora sto giocando e sento che tutti si fidano di me. Sono sicuro di poter migliorare ancora e spero di continuare così.”
Per il tuo bene, vai via da Torino, sei in una squadra gestita malissimo da un presidente incapace che da 20 anni non glie ne frega del Toro
Dovevi giocare da subito ma noi abbiamo un mister che decide in base al direttore sportivo…da vergogna.