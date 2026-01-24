Le parole del centrocampista turco a DAZN nel prepartita di Como-Torino

Mancano ormai pochi minuti al calcio d’inizio di Como-Torino. Ecco le parole di Ilkhan a DAZN nel prepartita.

Sei arrivato al Torino 4 anni fa, che effetto fa ora prendersi il centrocampo granata?

“Sono passati 4 anni, non è stato un processo facile per me, ma non ho mollato mai e ora sto giocando e sento che tutti si fidano di me. Sono sicuro di poter migliorare ancora e spero di continuare così.”