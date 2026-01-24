Toro.it

Le parole del centrocampista turco a DAZN nel prepartita di Como-Torino

Mancano ormai pochi minuti al calcio d’inizio di Como-Torino. Ecco le parole di Ilkhan a DAZN nel prepartita.

Sei arrivato al Torino 4 anni fa, che effetto fa ora prendersi il centrocampo granata?

Sono passati 4 anni, non è stato un processo facile per me, ma non ho mollato mai e ora sto giocando e sento che tutti si fidano di me. Sono sicuro di poter migliorare ancora e spero di continuare così.”

Emirhan İlkhan of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 24-01-2026

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
R2D2
R2D2
1 ora fa

Per il tuo bene, vai via da Torino, sei in una squadra gestita malissimo da un presidente incapace che da 20 anni non glie ne frega del Toro

GK 72
GK 72
2 ore fa

Dovevi giocare da subito ma noi abbiamo un mister che decide in base al direttore sportivo…da vergogna.

Baroni prima di Como-Torino: “Oggi servirà tanta aggressività”

Como-Torino: infortunio per Ismajli