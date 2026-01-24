Le parole del tecnico granata a DAZN nel prepartita di Como-Torino
Pochi minuti al calcio d’inizio di Como-Torino, ecco le parole del tecnico granata Marco Baroni a DAZN nel prepartita.
Quali errori non vanno commessi oggi?
“Bisogna tenere alta la soglia dell’attenzione per tutti e 90 minuti, nella partita d’andata abbiamo pagato a caro prezzo dei cali di attenzione“.
Come ci si compatta in questi momenti e cosa vi state dicendo nello spogliatoio?
“Abbiamo fatto buone prestazione e c’è anche stato qualche calo che abbiamo pagato a caro prezzo, è stato un mese difficile per via delle partite ravvicinate. Siamo stati penalizzati da qualche infortunio dovuto a questa intensità dell’ultimo mese. Oggi servirà una prestazione di voglia e di aggressività, sarà indispensabile contro questo Como.”
Mi sembra di sentire parlare cairo ,L’orchestra suona mentre il Titanic affonda. Cosa pensava che col gioco e la tecnica dato alla “sua ” squadra di andare a como e vincere. Non capisco perche continuino a far finta di credere che siamo una squadra e che tutto cambiera’.Ma adesso andremo… Leggi il resto »
15 minuti e sei già sul 2 a 0 per loro. Ti devi vergognare. Se fossi un vero uomo andresti in sala stampa a dire che la società non esiste che sono tutte pippe i giocatori che hai e che ti licenzi…. Ma poi i centomila euri al mese che… Leggi il resto »
dimettiti….parole inutili le tue, guardiamo il gioco e i punti che non ci sono