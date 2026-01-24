Le parole del tecnico granata a DAZN nel prepartita di Como-Torino

Pochi minuti al calcio d’inizio di Como-Torino, ecco le parole del tecnico granata Marco Baroni a DAZN nel prepartita.

Quali errori non vanno commessi oggi?

“Bisogna tenere alta la soglia dell’attenzione per tutti e 90 minuti, nella partita d’andata abbiamo pagato a caro prezzo dei cali di attenzione“.

Come ci si compatta in questi momenti e cosa vi state dicendo nello spogliatoio?

“Abbiamo fatto buone prestazione e c’è anche stato qualche calo che abbiamo pagato a caro prezzo, è stato un mese difficile per via delle partite ravvicinate. Siamo stati penalizzati da qualche infortunio dovuto a questa intensità dell’ultimo mese. Oggi servirà una prestazione di voglia e di aggressività, sarà indispensabile contro questo Como.”