Toro.it

Le parole del tecnico granata a DAZN nel prepartita di Como-Torino

Pochi minuti al calcio d’inizio di Como-Torino, ecco le parole del tecnico granata Marco Baroni a DAZN nel prepartita.

Quali errori non vanno commessi oggi?

“Bisogna tenere alta la soglia dell’attenzione per tutti e 90 minuti, nella partita d’andata abbiamo pagato a caro prezzo dei cali di attenzione“.

Come ci si compatta in questi momenti e cosa vi state dicendo nello spogliatoio?

“Abbiamo fatto buone prestazione e c’è anche stato qualche calo che abbiamo pagato a caro prezzo, è stato un mese difficile per via delle partite ravvicinate. Siamo stati penalizzati da qualche infortunio dovuto a questa intensità dell’ultimo mese. Oggi servirà una prestazione di voglia e di aggressività, sarà indispensabile contro questo Como.”

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 24-01-2026

Iscriviti
Notificami
10 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Fedelegranata
Fedelegranata
11 minuti fa

Mi sembra di sentire parlare cairo ,L’orchestra suona mentre il Titanic affonda. Cosa pensava che col gioco e la tecnica dato alla “sua ” squadra di andare a como e vincere. Non capisco perche continuino a far finta di credere che siamo una squadra e che tutto cambiera’.Ma adesso andremo… Leggi il resto »

Policano
Policano
2 ore fa

15 minuti e sei già sul 2 a 0 per loro. Ti devi vergognare. Se fossi un vero uomo andresti in sala stampa a dire che la società non esiste che sono tutte pippe i giocatori che hai e che ti licenzi…. Ma poi i centomila euri al mese che… Leggi il resto »

astigranata
astigranata
2 ore fa

dimettiti….parole inutili le tue, guardiamo il gioco e i punti che non ci sono

Le ultime dal Sinigaglia: Baroni sceglie Ngonge al fianco di Adams

Ilkhan: “Gli ultimi quattro anni non sono stati facili, ma ora sento la fiducia di tutti”