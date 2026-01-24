Toro.it

Sono state comunicate le formazioni ufficiali scelte da Cesc Fabregas e Marco Baroni per la sfida tra Como e Torino

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Como-Torino. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Baroni sceglie Ngonge in attacco al fianco di Adams e non Zapata. Torna titolare Casadei e Maripan ancora in panchina. Fabregas invece manda in campo i titolari. Come terzino destro il ballottaggio lo ha vinto l’ex granata Vojvoda. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Como-Torino: le formazioni ufficiali

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp. Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, Smolcic, Van der Brempt, Moreno, Caqueret, Sergi Roberto, Kuhn, Addai. All. Fabregas. 

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Pellini, Obrador, Anjorin, Acquah, Perciun, Njie, Zapata, Gabellini. All. Baroni. 

ultimo aggiornamento: 24-01-2026

Folletto.granata
Folletto.granata
2 ore fa

Oggi è la volta buona…..

GK 72
GK 72
2 ore fa

Baroni era già esonerato dalla partita con la Lazio poi è avvenuto un miracolo.. non si dimetterà mai perché non ha la dignità di farlo… Il presiNiente farà fatica ad esonerarlo primo perché deve continuare a pagarlo e secondo perché l’ha scelto luì.. Entrambi meritate di finire in serie B… Leggi il resto »

ToroinUSA
ToroinUSA
2 ore fa

Perfetto: con Ngonge, iniziamo in 10 in campo.

