Ecco i giocatori convocati da Baroni e Fabregas per Torino-Como:

Reduce da tre sconfitte in campionato, il Toro si prepara alla complicata trasferta di Como. I lariani di Fabregas arrivano invece alla 22a giornata forti di cinque risultati utili consecutivi. Baroni dovrà fare a meno di Masina, tornato acciaccato dalla Coppa d’Africa, ma anche di Gineitis, Aboukhlal e Dembele. Ecco i convocati di Baroni e Fabregas.

Como-Torino, i convocati di Fabregas

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Addai.

Como-Torino, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

