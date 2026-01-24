Data la coperta coperta sugli esterni, il terzino spagnolo potrebbe esordire già contro il Como

Il Torino si prepara alla delicata trasferta di Como, una sfida cruciale per provare a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive in campionato. Un impegno tutt’altro che semplice per i granata, chiamati ad affrontare una formazione in salute, reduce da cinque risultati utili consecutivi. Alla difficoltà dell’avversario si aggiungono, per Baroni, i problemi legati agli infortuni.

Dalle parole del tecnico in conferenza stampa emerge il probabile forfait di Simeone, alle prese con una contusione non ancora smaltita. Le emergenze, però, non riguardano soltanto il reparto offensivo. Lo stop di Aboukhlal, titolare fisso sulla corsia sinistra nelle ultime uscite, ha infatti ridotto all’osso le opzioni sugli esterni.

L’assenza del marocchino, sommata a quelle di Biraghi e Dembélé, apre così uno spiraglio per uno dei nuovi innesti arrivati dal mercato.

Corsie laterali decimate, Obrador pronto all’esordio

L’emergenza numerica sulle fasce potrebbe infatti spalancare le porte all’esordio di Obrador, nuovo acquisto del mercato invernale granata. In conferenza stampa lo stesso Baroni non ha escluso questa possibilità, sottolineando come il giocatore abbia già raggiunto una condizione accettabile, mostrando gamba e qualità.

Il lavoro sulla fase difensiva

Come sottolineato dallo stesso Baroni, resta però il nodo legato alla fase difensiva, aspetto fondamentale per chi deve interpretare un ruolo in un centrocampo a cinque e che richiede inevitabilmente un periodo di adattamento.

Una situazione simile a quella vissuta da Aboukhlal, costretto a lavorare a lungo sugli aspetti difensivi prima di guadagnarsi la fiducia del tecnico. In questo caso, tuttavia, l’emergenza impone di accelerare i tempi e, con ogni probabilità, il nuovo acquisto potrebbe già fare il suo esordio a Como, almeno per uno spezzone di gara.