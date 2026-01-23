Le parole del tecnico granata nella conferenza stampa di vigilia di Como-Torino

Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, il Toro si prepara a sfidare il Como nella 22a giornata di Serie A. In seguito le parole del tecnico granata Marco Baroni nella conferenza stampa di vigilia. Per quanto riguarda il bollettino medico: oltre a Gineitis, Aboukhlal, Dembélé, Ilic e Masina, a Como non ci sarà Biraghi per un problema muscolare. Da valutare Simeone.

La conferenza stampa

Vista la possibile assenza di Simeone potrà esserci Zapata?

“Duvan sarà della partita, ci sarà ancora un allenamento ma chi verrà a Como dovrà dare un contributo importante se non da subito a partita in corso”.

“Un esame importante, affrontiamo una squadra che sta bene mentalmente e fisicamente, in condizione, quindi per questo motivo occorrerà una partita da centrare dal punto di vista della personalità”.

Una delle novità è Obrador: che giocatore è, come sta? Potrebbe giocare uno spezzone?

“Probabile sì, abbiamo fatto dei test., il ragazzo ha una condizione fisica accettabile, dovrà lavorare per integrarsi, ha gamba, ha qualità, lavoreremo sulla parte difensiva, è giovane ed interessante e potrà dare il suo contributo”.

Quale può essere la leva tattica contro il Como?

“Chiaramente è una squadra che ha un grande palleggio, vanno in verticale, sono organizzati, sarà l’0aspetto principale da togliere a loro”.

Ci sono dei giovani che arrivano dalla Primavera: come li valuti? Potrà esserci spazio per loro?

“Questo dei giovani è in linea col nostro progetto futuro, sono dei ragazzi che hanno lavorato già con noi, Perciun in ritiro, Pellini e Acquah si allenano da tempo con noi, devono completarsi dal punto di vista fisico, possono trovare spazio

Come valuta Ngonge: ha avuto delle chance, non ha ancora svoltato però…

“Di Ngonge sono contento, questa è una partita in cui le soluzioni saranno di squadra, sia lui che Njie hanno per caratteristiche un ruolo più da esterni, stanno lavorando – soprattutto Njie – per fare la seconda punta, li stiamo centrando e penso che potranno dare un contributo importante”.