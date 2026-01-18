Le parole del centrocampista francese dopo la sconfitta contro la Roma per 0-2, che ferma i granata a quota 23 punti
L’intervista ai microfoni di Dazn al centrocampista granata Adrien Tameze, in seguito alla sconfitta contro la Roma di Gasperini, il Toro tira un’altra brusca frenata in campionato ed è costretto a buttare uno sguardo anche alle spalle, in attesa del risultato del Lecce a San Siro contro il Milan.
Si è parlato di un problema di testa del Torino, ecco le parole di Tameze: “C’è stanchezza e dobbiamo crescere come gruppo nella mentalità per essere più continui”.
Nonostante alcune ottime prestazioni contro le big, anche in casa, continuano a scarseggiare i risultati positivi casalinghi, anche oggi sconfitta per Tameze e compagni: “Abbiamo visto che siamo in grado di battere squadre importanti, presto vinceremo anche in casa, noi dobbiamo solo continuare a credere nel progetto“.
