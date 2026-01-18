Sintesi e commento della partita tra Torino e Roma valida per la giornata numero 21 del campionato di Serie A

Torino-Roma: giornata 21 di Serie A 2025/2026. Baroni manda in panchina Maripan come in Coppa Italia e a centrocampo preferisce ancora Gineitis a Casadei. In attacco gioca Ngonge al fianco di Adams. Simeone parte fuori. Nella Roma invece Gasperini sceglie Dybala e non Soulé. Malen titolare appena arrivato in giallorosso. Dopo 5 minuti primo tiro della partita ed è di Malen, che viene murato da Ismajli e poi Paleari blocca. Ammonito Ismajli al 9′ dopo fallo su Malen. Aveva già fatto un fallo in precedenza su Wesley. Poco dopo, Mancini mette in mezzo dalla destra e Pellegrini colpisce male con il destro un rigore in movimento. Nei primi 15 minuti, molti falli dubbi fischiati contro il Toro da Chiffi. Al 20′ bella parata di Paleari su tiro di Malen. Torino che soffre il pressing e il gioco della Roma. Infatti al 22′ Dybala sfiora il vantaggio con un mancino che sfiora l’incrocio dei pali. Al 23′ infortunio per Hermoso che lascia il posto a Ghilardi. Al minuto numero 23 passa in vantaggio la Roma con Malen imbucato da Dybala ma è fuorigioco: gol annullato. Al 27′ invece il gol, sempre di Malen, è buono: vantaggio Roma. Dybala inventa e Malen in area stoppa e segna con il destro. In ritardo Lazaro in copertura difensiva. Troppo solo l’attaccante giallorosso con Tameze che se l’è lasciato alle spalle. Al 31′ infortunio per Aboukhlal: al suo posto entra Pedersen. Toro che fa fatica a reagire al gol preso. Al 40′ buono spunto di Ngonge che riceve palla e dal limite ci prova con il mancino: Svilar blocca. 3 minuti di recupero. Cristante ci prova con il destro servito dal solito Dybala ma calcia alto. Finisce così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Subito un cambio nel Torino all’intervallo: entra Casadei al posto di Gineitis. Dopo 3 minuti bel pallone di Vlasic ma il destro di Lazaro è troppo debole e parato da Svilar che blocca. Al 7′ fuori Pellegrini e dentro Soulé. Ammonito Mancini al 10′ per fallo su Ngonge. Nei primi 20 minuti del secondo tempo è un Toro con un piglio diverso, alla ricerca del pareggio. Gol di Dybala del 2-0 al 27′. L’argentino calcia bene con il mancino e Paleari para. Poi la combinazione è la seguente: Mancini, Rensch, Dybala. Tutto troppo facile a porta vuota. Al 30′ Wesley in area sciupa il 3-0. La Roma finisce i cambi al 31′ con l’entrata in campo di Pisilli, Tsimikas e Vaz al posto di Dybala, Rensch e Malen. Al 32′ cambi Toro con Anjorin e Njie dentro al posto di Ilkhan e Ngonge. Adams sfiora il gol al 35′ con un destro in area in diagonale. Coco ci prova poco dopo tirando anche lui con il destro ma da fuori: palla a lato. Al 45′ Vaz tira con il destro e Paleari para con i piedi. Ammonito Vlasic nello stesso minuto. 4 minuti di recupero. Finisce 2-0 per la Roma che espugna lo stadio dei granata.