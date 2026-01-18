Le pagelle di Torino-Roma 0-2: i granata cadono ancora in casa contro i giallorossi che vincono con i gol di Malen e Dybala

PALEARI 6: dopo 20 minuti prima bella parata sul destro di Malen. Non può nulla sul gol del vantaggio dello stesso Malen, che calcia da molto vicino. Incolpevole anche sul gol di Dybala. Fa anche una bella parata su Vaz nel finale.



TAMEZE 5: si lascia sfuggire alle spalle Malen nell’occasione del gol del vantaggio. Tanti palloni giocati con poca pulizia tecnica.



ISMAJLI 5.5: l’albanese non parte benissimo e viene ammonito dopo 9 minuti. Poi cresce nel corso della gara giocando al centro della difesa dove comunque è a suo agio.



COCO 5: con Tameze a destra e Ismajli al centro, gioca a sinistra come spesso accade. Qualche difficoltà nel primo tempo a contenere gli attacchi della Roma. Nel secondo il gol di Dybala arriva dal suo lato.



LAZARO 5.5: in ritardo in copertura sul gol di Malen. Passa a sinistra quando si fa male Aboukhlal ed entra Pedersen. Qualche cross buono arriva, ma non è un treno sulla fascia.



VLASIC 5.5: nel primo tempo si vede poco e non attacca molto. Nel secondo si vede di più ma non è brillante nelle giocate. Anche ammonito al 90’.



ILKHAN 5.5: il giovane turco non sale in cattedra e non tocca molti palloni. Cresce durante la partita ma non è da sufficienza. (st 32’ ANJORIN 5.5: in quel ruolo totalmente fuori posizione).



GINEITIS 5.5: non entra in partita e subisce il giro palla della Roma. Non una gara brillante e infatti all’intervallo viene sostituito. (st 1’ CASADEI 6: ottimo impatto sulla gara con la sua solita fisicità).



ABOUKHLAL 5.5: non una partita indimenticabile la sua, che finisce dopo mezz’ora per infortunio. (pt 31’ PEDERSEN 5.5: entra a freddo e si vede. Tanta corsa come sempre ma poca precisione).

NGONGE 6: nel primo tempo è senza ombra di dubbio tra i migliori del Toro con buoni spunti e giocate propositive. Non incide anche nel secondo ma la volontà c’è. (st 32’ NJIE 6: si propone ma non riceve molti palloni giocabili).

ADAMS 5: nella prima frazione gioca tanto di sponda ma non si rende pericoloso. Nella ripresa è più pericoloso ma sbaglia tanto. Partita che non è la replica di quella di Roma in Coppa Italia.

BARONI 5: nelle ultime 5 partite in casa il Torino ha perso per ben 4 volte. Cambi fatti solo dopo il 2-0 e scelte che sulla gara non hanno dato esito positivo. Ed ecco che il miracolo in Coppa Italia viene subito dimenticato con i soliti limiti di questa squadra e la solita discontinuità. Ora serve anche una mano dal mercato però.