La conferenza stampa del tecnico granata Marco Baroni al termine di Torino-Roma, con la partita terminata 0-2 per i giallorossi

Le parole del tecnico granata Marco Baroni (prima ai microfoni di Sky e Dazn e poi in conferenza stampa) dopo il match che ha visto la Roma imporsi 0-2 sul Torino, grazie alle reti di Malen (per lui gol al debutto in Serie A) e di Dybala.

Le impressioni di Baroni sulla difficoltà trovata nel primo tempo: “Partiti con poca pressione sui loro trequartisti, secondo me abbiamo pagato sull’aspetto fisico. Aboukhlal ha pagato la quinta partita consecutiva, come lui anche Gineitis. Bene invece il secondo tempo, rientrati con l’aggressione giusta siamo riusciti a salire e ad andare vicini al gol. Sullo 0-2 è stato poi tutto più difficile. Oggi è mancato l’apporto di Simeone, mentre è stato bravo Casadei nel secondo tempo. Ci è mancata freschezza atletica”.

Incontrare un allenatore in così pochi giorni cambia tanto, ecco il pensiero di Baroni: “Anche l’anno scorso ho incontrato il Napoli in 3 giorni, oggi però è mancata energia. Giocatori come Dybala, con la qualità che hanno non devono ricevere palla, siamo stati attendisti e non è quello per cui ci alleniamo“.

Baroni su Simeone

Su Simeone invece il tecnico ha dato indicazioni sul recupero: “Simeone conto di recuperarlo in settimana, ma staremo a vedere i risultati degli esami, faremo accertamenti su tutti i giocatori che hanno accusato qualche problema, come Gineitis e Aboukhlal”.

Infine, ecco le parole riguardanti il tema del calciomercato, con la finestra invernale ancora in corso: “Qualcosa sul mercato lo faremo, ma io penso a far crescere il gruppo, quando c’è lavoro c’è dedizione e ora bisogna accelerare. Sono in costante contatto con il direttore, quando lavori 6 mesi devi valutare che chi arriva sia in grado di ambientarsi subito in un nuovo sistema di gioco e magari in un nuovo campionato e in una nuova nazione, la mia attenzione ora è rivolta a chi ho già. Ho fiducia nel lavoro della società.