Le parole del tecnico giallorosso, Gianpiero Gasperini, dopo la vittoria per 0-2 in casa del Torino

Le parole di Gianpiero Gasperini che ha parlato ai microfoni di Sky a seguito del match vinto per 0-2 in casa del Torino, che proietta la Roma da sola al quarto posto e dà fiducia anche per il grande match disputato dal nuovo arrivato Malen, condito di gol al debutto.

Una grande prestazione della Roma, con una forte produzione offensiva, anche grazie all’arrivo di Malen, ecco il pensiero di Gasperini: “Quando un giocatore di tale livello entra in campo, la capacità offensiva della squadra migliora. Mi sorprendo sempre di come serva fare tanti gol per averne uno, non capisco sta cosa dei centimetri sulle posizioni di fuorigioco, ma siamo contenti lo stesso”.

Ottima intesa sviluppata tra Malen e Dybala: “Il primo gol è stato straordinario e la partita di Dybala di alto livello, quando le rosa si completa il valore di tutti si alza. Hanno un linguaggio tecnico importantissimo”.

Con Malen la Roma attacca quindi con una maggiore pericolosità, Gasperini conferma: “Malen ha le caratteristiche che cercavo e ha una grande abilità nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, ma con tagli verticali e diagonali nello spazio, controlla la palla con grande qualità e conclude velocemente a rete. A noi servono questi giocatori qui”.

Ipotesi di un possibile adattamento anche nel ruolo di trequartista, Gasperini spera di no: “Spero di no, spero possa fare il centravanti a lungo, anche perché abbiamo bisogno di lui lì. Detto ciò è un giocatore duttile indubbiamente, ma è e resta un attaccante”.

Infine, il tecnico giallorosso ha speso alcune parole per un altro debuttante, ovvero Vaz: “Vaz ha delle belle doti nonostante la giovane età. Ha solo 18 anni, ma il modo migliore per farlo crescere è dargli fiducia. Deve lavorare tanto, però in prospettiva la Roma ha fatto un bell’acquisto: uno bello in prospettiva e uno bello nell’immediato e questo ti fa sentire supportato dalla società”.