Seconda sfida settimanale contro la Roma, la terza stagionale. Dopo la gara di martedì che ha visto i granata battere i giallorossi agli ottavi di Coppa Italia, stavolta Torino-Roma sarà partita valida per la giornata del campionato di Serie A. La squadra di Baroni proverà a invertire la tendenza casalinga: al Grande Torino i granata sono usciti sconfitti dagli ultimi due incontri, quello contro l’Udinese e quello col Cagliari, ultima sfida del 2025. Segui in diretta Torino-Roma su Toro.it.

Torino-Roma: la diretta

23′ Gol della Roma, rete di Malen, 0-1

22′ Non ce la fa Hermoso che lascia il campo, dentro Ghilardi a sostituirlo

22′ Dybala a un passo dal gol, Malen protegge benissimo palla sul limite e scarica a rimorchio per l’argentino che non trova l’incrocio dei pali per centimetri

21′ Calcio d’angolo con schema corto e seguente cross di Pellegrini, blocca in tranquillità Paleari

20′ Ci prova di nuovo Malen a giro, Ismajli devia in calcio d’angolo

20′ Malen va per la porta, sul primo palo è decisivo in spaccata Paleari, bella combinazione tra Malen e Dybala

18′ Fallo di mano del neo-arrivato Malen su un controllo in area di rigore granata

18′ La Roma insiste, il Toro si difende bene

14′ Problemi per Hermoso all’inguine destro

14′ L’arbitro fischia un fallo di Adams su Ndicka, con lo scozzese che era convinto di essersi guadagnato un calcio d’angolo in maniera regolare, Chiffi non è dello stesso avviso, spinta fallosa dell’ex-Southampton

11′ Che occasione per la Roma! La Roma sale a pieno organico, ottimo scambio Rensch-Malen, che trova Pellegrini solo in mezzo all’area di rigore granata, conclusione strozzata

10 ‘ Contatto dubbio in area di rigore della Roma che ha visto coinvolto Adams, per Chiffi tutto buono

9′ Ammonito Ismajli per un fallo a centrocampo su Malen, che aveva appena dribblato il difensore albanese

7′ Rimane a terra Ngonge dopo un contatto di gioco con Mancini

6′ Tenta la sua prima conclusione italiana Malen, conclusione dal limite smorzata dalla difesa granata e raccolta da Paleari

5′ Con qualche difficoltà il Toro allontana il cross di Dybala e a seguire Paleari blocca un secondo traversone giallorosso

3′ Ismajli commette fallo su Wesley sulla corsia di sinistra giallorossa, calcio di punizione per la Roma

1′ Da evidenziare alcuni cori pre-partita della curva maratona a favore della Fiorentina in occasione della scomparsa del presidente Rocco Commisso, per cui si è osservato un minuto di silenzio prima dell’incontro

1′ Inizia Torino-Roma, il primo possesso spetta ai granata

PRIMO TEMPO

Torino-Roma 0-1: il tabellino

Ammoniti: pt 9′ Ismajli

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Maripan, Pellini, Pedersen, Casadei, Kugyela, Anjorin, Njie, Gabellini, Simeone. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (pt 22′ Ghilardi); Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.A disp. Vasquez, Zelezny, , Ziolkowski, Celik, Tsimikas, Pisilli, Soulé, Vaz, Arena. All. Gasperini.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Berti e Rossi. IV uomo: Tremolada. Var: Abisso. Avar: Guida.

Torino-Roma: il prepartita

Ore 17.40 Fase finale del riscaldamento con i tiri in porta: tra poco si parte!

Ore 17.25 Entra in campo adesso la Roma. Lo stadio inizia a riempirsi ma al momento sembra che sia il Torino a giocare in trasferta.

Ore 17.22 Entra in campo il Torino per il riscaldamento. Tanti i tifosi ospiti presenti sugli spalti. Nel frattempo sul terreno di gioco ci sono anche arbitro e assistenti, che proseguono con il riscaldamento.

Ore 17.10 Entrano in campo i sei portieri delle due squadre.

Ore 17.00 Sono state comunicate le formazioni ufficiali e ci sono delle sorprese per Baroni. Assente per motivi familiari Zapata, nonostante la convocazione. Al suo posto chiamato dalla Primavera Gabellini.

Ore 16.35 Adesso è il turno del bus dei giallorossi che arriva allo stadio.

Ore 16.30 Il pullman del Torino è arrivato allo Stadio Olimpico Grande Torino tra gli applausi dei tifosi.

Ore 16.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Roma. Le squadre arriveranno allo stadio nella prossima mezz’ora: poi, come di consueto, il riscaldamento prepartita che precederà il via al match. Baroni ha recuperato in extremis sia Simeone che Ismajli: entrambi risultano nell’elenco dei convocati ma per capire se saranno della partita bisognerà attendere l’annuncio delle formazioni ufficiali.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Maripan, Pellini, Pedersen, Casadei, Kugyela, Anjorin, Njie, Gabellini, Simeone. All. Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.A disp. Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Soulé, Vaz, Arena. All. Gasperini.

Torino-Roma: dove vedere in tv e streaming

Torino-Roma in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti dei match di Serie A. Sarà possibile vedere la partita del Toro su Smart Tv, tablet, smartphone e tutti i dispositivi che supportano la funzione. Per guardare Dazn è necessario l’abbonamento.