Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Roma: Baroni sorprende e manda in campo Cyril Ngonge

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Roma. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre. Baroni manda in panchina Maripan in difesa. A centrocampo ancora Gineitis e non Casadei. In attacco Ngonge con Adams, mentre sulle fasce non Pedersen ma Lazaro a destra e Aboukhlal a sinistra. Nella Roma prima da titolare appena sceso dall’aereo per Malen, Dybala al posto di Soulé. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Maripan, Pellini, Pedersen, Casadei, Kugyela, Anjorin, Njie, Simeone. All. Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. A disp. Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Soulé, Vaz, Arena. All.Gasperini.