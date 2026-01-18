Toro.it

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Roma: Baroni sorprende e manda in campo Cyril Ngonge

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Roma. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre. Baroni manda in panchina Maripan in difesa. A centrocampo ancora Gineitis e non Casadei. In attacco Ngonge con Adams, mentre sulle fasce non Pedersen ma Lazaro a destra e Aboukhlal a sinistra. Nella Roma prima da titolare appena sceso dall’aereo per Malen, Dybala al posto di Soulé. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Maripan, Pellini, Pedersen, Casadei, Kugyela, Anjorin, Njie, Simeone. All. Baroni. 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. A disp. Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Soulé, Vaz, Arena. All.Gasperini. 

18-01-2026

6 Commenti
Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Partita sofferta, come del resto gli ultimi 7305 giorni circa, comunque segna Leao al 90′.

Kawasaki77
Kawasaki77
47 minuti fa
Reply to  Berggreen

Amico la cosa più bella della partita è Giusy!

Berggreen
Berggreen
45 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Ti piace vincere facile,eh!?

Kawasaki77
Kawasaki77
44 minuti fa
Reply to  Berggreen

😃

Berggreen
Berggreen
41 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

E come dice un mio amico:”è meglio una bona con le tette grandi che una brutta con le tette piccole”.

Kawasaki77
Kawasaki77
33 minuti fa
Reply to  Berggreen

Ahh bhe….non fa una piega!

