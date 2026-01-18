Le parole del giocatore granata Zakaria Aboukhlal prima di Torino-Roma, valevole per la 21a giornata di Serie A

Il calciatore marocchino, Zakaria Aboukhal, ha parlato hai microfoni di Dazn prima del match valevole per la 21a giornata del campionato di Serie A tra Torino e Roma. Ecco le sue parole.

Rispetto al 2025 Aboukhlal ha trovato molto più spazio, ora è titolare fisso, ecco il suo pensiero a riguardo: “Mi sento bene e sono fiducioso, ho cambiato la mia posizione e lo staff mi ha aiutato a lavorarci, sono molto contento”.

Per Aboukhlal la giornata migliore sarebbe vincere contro la Roma e vedere il suo Marocco vincere la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal in serata: “Intanto penso a provare a vincere ora contro la Roma, poi questa stasera andrò a casa a tifare per il mio Marocco”.