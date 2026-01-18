Il tecnico granata Maro Baroni ha parlato prima di Torino-Roma, partita valevole per la 21a giornata di Serie A

L’allenatore del Torino si è espresso ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro la Roma di Gasperini, ecco le sue parole.

Si è parlato di un Torino che dovrà affrontare diversamente la partita dati i pochi giorni di recupero a disposizione: “Abbiamo di fronte una Roma forte, dobbiamo scordarci la partita di coppa, oggi serve ancora più dedizione e attenzione, serve una partita di livello individuale e collettivo”.

Si è poi evidenziata la titolarità di Ngonge, per capire se il motivo fossero le condizioni fisiche dell’argentino o un aspetto puramente tattico: “Simeone lo porto in panchina con me, ma non potrà entrare, ha subito una forte contusione al polpaccio. Nonostante ciò ci teneva stare con la squadra”.

L’assenza di Zapata per motivi familiari potrebbe incidere sulla partita, ecco cosa ne pensa il tecnico granata: “Purtroppo Duvàn ha avuto un problema familiare, ci spiace e lo aspettiamo al più presto”.

Infine ci si è concentrati sulla presenza da titolare di Gineitis, nonostante il ritorno di Casadei: “Cesare sta bene e sarà della partita, la scelta di mettere Gineitis è per mettere un mancino in mezzo al campo, le partite vanno pensate su 90′.