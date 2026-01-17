Ecco i giocatori convocati da Baroni e Gasperini per Roma-Torino: Torna Pellegrini tra i convocati. Prima convocazione per Malen e Vaz

Reduce dal rocambolesco successo di martedì in Coppa Italia, il Toro sfiderà nuovamente la Roma. Dopo il 3-2 dell’Olimpico, questa volta saranno i granata ad ospitare i giallorossi. Il Toro, reduce dalle due sconfitte in campionato contro Udinese e Atalanta, è ancora imbattuto in stagione contro i giallorossi. Ecco i convocati di Baroni e Gasperini. Inizialmente incluso nell’elenco dei convocati, Leon Bailey non è partito all’ultimo momento per la sfida di Torino.

Torino-Roma, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

Torino-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini

Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen