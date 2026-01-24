Le probabili scelte di Fabregas in vista della sfida contro il Torino: Baturina viaggia verso la titolarità

Dopo la netta vittoria in trasferta contro la Lazio, il Como si appresta a ospitare un Torino in difficoltà in piena corsa salvezza. Al 6° posto in classifica e a 4 punti dalla zona Champions, i lariani cercano punti importanti per l’Europa per umentare ulteriormente il distacco dalle altre squadre. Fabregas non stravolgerà la formazione che si è imposta per 3-0 all’Olimpico di Roma, dunque si affiderà ai fedelissimi.

In difesa confermata la coppia Kempf-Ramon

Nella difesa a 4 dei lariani, viaggia verso la conferma la coppia composta da Ramon e Kempf, con quest’ultimo in vantaggio su Diego Carlos. Nei ruolo di terzino sinistro, dopo l’ottima prova contro la Lazio, agirà Valle mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Van der Bremt e Smolcic.

Davanti diversi ballottaggi

In attacco non sono poche le soluzioni di cui potrà godere Cesc Fabregas. Se l’allenatore spagnolo dovesse optare di nuovo per il tridente messo in campo all’Olimpico, troverebbero conferma il solito Nico Paz insieme a Jesus Rodriguez e Baturina (in vantaggio su Douvikas). Da Cunha, Perrone e Caqueret in mezzo al campo. Se invece optasse per il 4-2-3-1, Jesus Rodriguez andrebbe a posizionarsi a destra, Nico Paz trequartista e Baturina a destra. Unica punta Douvikas che tornerebbe in questo caso dal primo minuto.

La probabile formazione del Como

Ecco quali saranno le probabili scelte di Fabregas per la sfida della 22esima giornata contro il Torino.

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. A disp. Addai, Cerri, Diego Carlos, Kuhn, Le Borgne, Moreno, Roberto, Addai, Tornqvist, Smolcic, Vigorito, Vojvoda. All. Fabregas.

Squalificati: –

Indisponibili: Diao