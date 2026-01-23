La probabile formazione del Torino di Baroni per la sfida di campionato esterna contro il Como di Fabregas

Dopo la netta sconfitta casalinga subita dal Torino per mano della Roma, i granata di Baroni si apprestano a fare visita al Como di Fabregas. In difesa il terzetto sceso in campo contro la Roma viaggia verso la conferma. In mezzo al campo sono, invece, diversi i dubbi che dovrà sciogliere Baroni. Davanti ballottaggio tra Zapata e Ngonge.

Difesa confermata

Tra i pali agirà Paleari. Il pacchetto difensivo utilizzato da Baroni nel doppio confronto contro la Roma, sarà verosimilmente lo stesso anche contro il Como. Dunque Coco, Ismajli e Tameze con quest’ultimo in ballottaggio con Maripan.

Centrocampo e attacco con qualche dubbio

In mezzo al campo gli unici certi del posto da titolare sono Vlasic e Ilkhan, l’ultimo dei quali viaggia per la 4a partita da titolare nelle ultime 5. E’ vivo il ballottaggio tra Gineitis e Casadei, con quest’ultimo in vantaggio. Sulla fascia destra agirà Pedersen ormai ristabilito dall’infortunio, mentre a destra dovrebbe rivedersi Lazaro, nuovamente titolare dopo l’infortuniuo di Aboukhlal. Più probabile un impiego a partita in corso per il neo acquisto Obrador. La coppia d’attacco a cui si affiderà Baroni per la partita di domani non è ancora decisa. L’unico inamovibile è Adams, mentre al suo fianco Zapata e Ngonge si giocano una maglia dal 1′. Più difficile l’impiego di Simeone che, come rimarcato da Baroni in conferenza, è ancora alle prese con problemi fisici. Njie rimane pronto a partita in corso.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 per la sfida contro il Como:

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Pellini, Obrador, Acquah, Anjorin, Ngonge, Njie, Simeone. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Ilic, Dembelé, Gineitis, Aboukhlal, Biraghi