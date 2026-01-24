Sintesi e commento della partita tra Como e Torino, valida per la giornata numero 22 del campionato di Serie A

Como-Torino: giornata numero 22 di Serie A. Baroni in attacco sceglie Ngonge al fianco di Adams. Zapata in panchina così come Maripan in difesa. Casadei torna titolare in mezzo al campo. Nel Como invece nessuna sorpresa. Fabregas sulla fascia destra, nel ruolo di terzino destro, sceglie Vojvoda. Dopo soli 4 minuti di gioco, prima occasione da gol per il Como. Ngonge sbaglia in attacco e il Como riparte veloce con Baturina. Cross di Vojvoda e Jesus Rodriguez stacca di testa: palla fuori di poco alla sinistra di Paleari. Ancora Como al 7′ con Baturina che va via sulla sinistra a Pedersen e mette in mezzo ma nessuno la mette in porta. Minuto 8: gol del Como con Douvikas. Lancio di Da Cunha e Douvikas va tutto solo verso la porta. Coco non lo riesce a contrastare e con il destro il greco batte Paleari. Ismajli in questo caso uscito troppo alto. Adams risponde al volo su sponda di Casadei al 14′ ma il tiro con il destro è murato. Al 16′ il Como raddoppia con Baturina. Che pasticcio. Valle brucia Pedersen in velocità e poi serve Baturina che punta Ismajli il quale arretra e lo lascia calciare troppo facilmente. Il suo destro si infila all’angolino e Paleari poteva fare qualcosa di più. Toro che risponde: prima Ngonge e poi Tameze, due tiri troppo deboli per accorciare. Ammonito Pedersen al 18′. Infortunato Ismajli al 20′: al suo posto entra Maripan. Piove sul bagnato. Difficile che le cose potessero andare peggio in 20 minuti da film horror. Al 25′ colpo di testa di Adams che finisce fuori di poco su punizione battuta da Lazaro. Parata determinante di Paleari su Douvikas al 29′. Il numero 11 brucia Coco e lo supera con una facilità disarmante. Poi calcia bene con il destro ma Paleari para molto bene. Poi il ritmo della partita si abbassa ma è sempre il Como a fare la partita e sfiora il 3-0 con Jesus Rodriguez. I granata provano a fare qualcosa ma non in maniera troppo convinta. 2 minuti di recupero nei quali non succede più nulla. Male il Toro in un primo tempo disastroso.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio nel secondo tempo. Si riparte con gli stessi che hanno finito il primo tempo. Nei primi 10 minuti della ripresa il Como gestisce e gira il pallone. All’11’ Douvikas calcia e Maripan tocca il pallone con il braccio. Feliciani va al VAR. Calcio di rigore molto dubbio. Feliciani non aveva dato rigore, richiamato al Var invece lo ha dato. Da Cunha non sbaglia e al 59′ fa 3-0. Che tristezza. Adams prova il tiro al 64′ ma para facile Butez. Quarto gol del Como al 66′ con Douvikas. Baturina lo manda in porta, Coco scivola e Maripan è in ritardo. Douvikas scarta Paleari e mette dentro. Cambi nel Torino al 67′: entrano Zapata, Anjorin e Obrador al posto di Ngonge, Ilkhan e Tameze. Cambi anche per il Como: entrano Kuhn, Caqueret e Sergi Roberto al posto di Jesus Rodriguez, Baturina e Perrone. Quinto gol del Como con Kuhn al 70′. Appena entrato, punta Obrador e con un tiro a giro mancino batte Paleari. Ultimi due cambi nel Como al 73′: entrano Smolcic e Alberto Moreno al posto di Nico Paz e Douvikas. 6-0 del Como con Caqueret al 76′. Casadei non allontana bene e Caqueret calcia al volo da fuori con il destro. Palla che si infila alla sinistra di Paleari. Disatro. Poi il Como gira palla fino al 90′. 1 minuto di recupero senza senso e inutile. Finisce così: Torino umiliato. 6-0…