Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, il Torino di Baroni è pronto per far visita al Como di Fabregas. Sulla carta la sfida del Sinigaglia vede favoriti i padroni di casa, ma in trasferta i granata hanno già saputo regalare qualche sorpresa. Per il Torino non sarà una gara facile, vista la qualità dell’avversario e il grande numero di assenti che non parteciperanno all’incontro per motivi fisici. Alle 15.00 andrà quindi in scena una sfida delicata per i piemontesi che cercheranno di tornare a ottenere almeno un pareggio lontano dall’Olimpico Grande Torino.

Como-Torino: il prepartita

Ore 14.00 Un’ora al calcio d’inizio. Le due squadre sono arrivate allo stadio e a breve saranno in campo per il riscaldamento prepartita. Tra poco le formazioni ufficiali.

Ore 13.30 Manca poco più di un’ora all’inizio del match. In zona stadio sono attesi a breve i bus delle due squadre. Intanto, i primi tifosi iniziano a popolare le strade vicino allo stadio.

Ore 13.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Como-Torino. Le due squadre a breve arriveranno al Sinigaglia, e dopo aver effettuato l’accesso allo stadio, gli uomini di Baroni e di Fabregas procederanno svolgendo il regolare riscaldamento sul campo prima di ascoltare le ultime indicazioni tattiche degli allenatori.

Como-Torino: le probabili formazioni

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. A disp. Addai, Diego Carlos, Kuhn, Moreno, Roberto, Addai, Tornqvist, Smolcic, Vigorito, Vojvoda. All. Fabregas.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Pellini, Obrador, Acquah, Perciun, Anjorin, Ngonge, Njie, Gabellini. All. Baroni.

Como-Torino: dove vedere l’incontro in TV e streaming

Como-Torino sarà trasmessa in diretta su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti dei match di Serie A. Sarà possibile vedere la partita del Toro su Smart Tv, tablet, smartphone e tutti i dispositivi che supportano la funzione. Per guardare Dazn è necessario l’abbonamento.

