Como-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, il Torino di Baroni è pronto per far visita al Como di Fabregas. Sulla carta la sfida del Sinigaglia vede favoriti i padroni di casa, ma in trasferta i granata hanno già saputo regalare qualche sorpresa. Per il Torino non sarà una gara facile, vista la qualità dell’avversario e il grande numero di assenti che non parteciperanno all’incontro per motivi fisici. Alle 15.00 andrà quindi in scena una sfida delicata per i piemontesi che cercheranno di tornare a ottenere almeno un pareggio lontano dall’Olimpico Grande Torino.
Como-Torino: il prepartita
Ore 14.00 Un’ora al calcio d’inizio. Le due squadre sono arrivate allo stadio e a breve saranno in campo per il riscaldamento prepartita. Tra poco le formazioni ufficiali.
Ore 13.30 Manca poco più di un’ora all’inizio del match. In zona stadio sono attesi a breve i bus delle due squadre. Intanto, i primi tifosi iniziano a popolare le strade vicino allo stadio.
Ore 13.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Como-Torino. Le due squadre a breve arriveranno al Sinigaglia, e dopo aver effettuato l’accesso allo stadio, gli uomini di Baroni e di Fabregas procederanno svolgendo il regolare riscaldamento sul campo prima di ascoltare le ultime indicazioni tattiche degli allenatori.
Como-Torino: le probabili formazioni
Probabile formazione Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. A disp. Addai, Diego Carlos, Kuhn, Moreno, Roberto, Addai, Tornqvist, Smolcic, Vigorito, Vojvoda. All. Fabregas.
Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Pellini, Obrador, Acquah, Perciun, Anjorin, Ngonge, Njie, Gabellini. All. Baroni.
Como-Torino: dove vedere l’incontro in TV e streaming
Como-Torino sarà trasmessa in diretta su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti dei match di Serie A. Sarà possibile vedere la partita del Toro su Smart Tv, tablet, smartphone e tutti i dispositivi che supportano la funzione. Per guardare Dazn è necessario l’abbonamento.
Como-Torino: le formazioni ufficiali
In attesa di comunicazione
Como-Torino: la diretta
Calcio d’inizio alle 15.00
Da quanto non si beccano 7 pere?
Qualcuno sa perché Maripan non parte? Cos’è successo?
Non vuole più entrare nel castello
Ingaggio troppo alto …. Deve essere venduto
Campagna di rafforzamento
eh si, Apatia Baroni toglie il più forte marcatore perchè il taccagno non vuole rinnovargli il contratto. Che pena