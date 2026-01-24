Le pagelle di Como-Torino 6-0: i granata escono dal Sinigaglia dopo una partita imbarazzante e senza un senso logico

PALEARI 5: non può nulla sul gol di Douvikas. Mentre su quello di Baturina va giù troppo tardi. Bella parata che evita il 3-0 su Douvikas. Poi viene letteralmente bombardato e prende 4 gol.

TAMEZE 4: regala il pallone a Da Cunha per l’assist a Douvikas dopo nemmeno 10 minuti. Anche lui partecipe del disastro della peggior difesa del campionato. (st 67’ OBRADOR 4: entra e benvenuto in Serie A! Kuhn lo punta e mette dentro il 5-0).

ISMAJLI 4: con Maripan in panchina gioca ancora lui al centro della difesa del Toro. In occasione del gol di Douvikas si trova in posizione troppo avanzata. Poi fa calciare troppo facilmente Baturina in occasione del 2-0. Esce per l’ennesimo infortunio dopo 20 minuti. Una partita da dimenticare. (pt 20’ MARIPAN 3: nel primo tempo sembra riequilibrare un attimo il reparto. Ma poi nella ripresa causa il rigore del 3-0 con un tocco di braccio. Rigore dubbio ma intervento comunque rischioso e punito. Troppo lento nel gol del 4-0).

COCO 3: prova a correre dietro a Douvikas, ma non c’è paragone e il greco segna l’1-0. Svariate volte perde il duello con lui in una maniera non facile, di più. Scivola anche in occasione del 4-0 e fa una partita da film horror.

PEDERSEN 4.5: il norvegese torna titolare dopo l’infortunio. Male nel primo tempo dove viene anche ammonito e si fa anticipare troppe volte in fase difensiva. Copione che continua nella ripresa dove non è mai pericoloso.

VLASIC 4.5: pochissimi palloni toccati nel primo tempo. Non prende per mano la squadra e fa poco in mezzo al campo. Brutta partita.

ILKHAN 5: Como straripante e il giovane turco non entra in partita nella prima frazione. Nel secondo tempo anche è opaco e non si impone. (st 67’ ANJORIN 5: entra ma non si vede a centrocampo).

CASADEI 5: si muove tanto ma non sembra essere a suo agio in quel ruolo. Allontana male in occasione del gol del 6-0. Si eclissa insieme alla squadra.

LAZARO 4.5: forse il meno peggio nel primo tempo senza fare nulla di eccezionale e questo la dice lunga. Molto peggio nel secondo tempo.

NGONGE 4: pupillo di Baroni, gioca ancora lui titolare. Ma non sembra essere per niente in forma. Sfiduciato e fuori ruolo. In fuorigioco perenne. (st 67’ ZAPATA 5: non entra in partita).

ADAMS 5: lo scozzese si propone tanto ma non viene servito molto. L’unico a provarci in un pomeriggio storico in senso negativo. Ma non è comunque da sufficienza.

BARONI 3: poco da commentare. Atteggiamento imbarazzante e che fa vergognare tutti i tifosi del Toro da parte dei suoi giocatori. Grinta, determinazione, lavoro. Ma quello che è successo oggi è troppo e non è una semplice sconfitta. Occhio alle conseguenze.