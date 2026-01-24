Le parole del tecnico dei lariani al termine della sfida vinta 6-0 contro il Torino al “Sinigaglia”

Vittoria larghissima per il Como contro il Torino: finisce 6-0 la sfida del “Sinigaglia”. Una mazzata pesantissima per i granata, ma anche l’ennesima conferma dello status dei lariani, debordanti in più occasioni. Nel post partita sono arrivate le parole di Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN.

Meno due dal quarto posto, come si fa a non guardare la classifica?

“Io sono molto tranquillo, perché sappiamo chi siamo e da dove arriviamo, è un percorso. Bravi ai ragazzi perché hanno capito l’importanza della partita. Abbiamo un’altra partita importante martedì in Coppa, quindi non c’è tempo per riposare.”

Il Como da sempre l’impressione di avere la situazione sotto controllo

“Questo è l’obiettivo, proviamo a non dipendere mai da quello che fa l’altra squadra, noi dobbiamo essere preparati a tutto. Il Toro oggi faceva un uomo su uomo in blocco alto, ma lasciavano tanto spazio indietro. Era una partita in cui dovevamo attaccare, non palleggiare. La squadra continua a crescere, per questo parlo di percorso. Così si crea secondo me una squadra che vuole continuare a fare dei passi in avanti.”