Le parole di Nikola Vlasic, il capitano del Torino, dopo la sconfitta imbarazzante contro il Como per 6-0 al Sinigaglia

Nikola Vlasic ha commentato così il 6-0 subito dal Torino a Como ai microfoni di DAZN: “Veramente una vergogna per me. Forse il peggiore giorno della mia carriera calcistica, mi sento molto male per me e per tutti i tifosi. Io chiedo scusa perché dopo il 2-0 potevamo fare male al Como ma dopo il rigore abbiamo mollato. Così proprio brutto brutto, 6-0 inguardabile. Il nostro mister decide come giochiamo a livello tattico, ma per me oggi abbiamo sbagliato a mollare. Io ho sentito la squadra che aveva una sensazione bruttissima dentro il campo. Poi guardo il 6-0 e ho male dentro al cuore. Posso solo chiedere scusa a tutti i tifosi del Toro. Dobbiamo fare una buona partita contro il Lecce perché adesso siamo in una situazione che non ci piace. Lo so che il mister si è preso la colpa, ma la colpa è di tutti noi insieme, giocatori, staff e società. Dobbiamo stare tutti insieme e andare avanti”.