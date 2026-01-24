Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni dopo il disastro della sua squadra che ha perso per 6-0 a Como

Marco Baroni ha commentato il buio totale di oggi pomeriggio del Torino a Como. Queste le sue parole a DAZN: “Mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta. Oggi loro superiori a livello fisico. Conosco solo una strada adesso ed è quella del lavoro, dobbiamo stare compatti e uniti. Dobbiamo lavorare a testa bassa. Dopo il rigore la squadra era in difficoltà, contro una squadra forte che sta bene fisicamente e mentalmente e con qualità forti. La squadra non ha capito il momento e mi assumo io la responsabilità. Fiducia della società e dell’ambiente? Assolutamente sì io la sento”.