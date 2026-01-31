I precedenti del Toro contro il Lecce all’Olimpico: dalla prima giornata 2008/09 allo 0-0 dell’anno scorso

23a giornata di Serie A alle porte. Reduce da quattro sconfitte consecutive e con il morale sotto i tacchi, il Toro dovrà rialzare la testa e preparasi ad ospitare il Lecce all’Olimpico. Gara delicatissima quella che andrà in scena domani all’ora di pranzo. Nonostante il periodo povero dal punto di vista dei risultati il Toro mantiene infatti cinque punti di vantaggio sui salentini, e sei sulla zona retrocessione. 17 i precedenti contro i giallorossi all’Olimpico, e il bilancio sorride nettamente ai granata, vittoriosi in 11 occasioni, a fronte di 4 pareggi e solo due vittorie salentine.

L’ultimo precedente

L’ultimo precedente in casa granata è quello della scorsa stagione, la 2024/25, terminato in pareggio 0-0. La partita, poco ricca di emozioni, era valevole per la quarta giornata. Il Toro di Vanoli, forte di un buon inizio di campionato, fu però fermato dai salentini di Gotti, che grazie ad una buona fase difensiva riuscirono a strappare un punto all’Olimpico.

La prima di campionato nella stagione 2008/2009

Nella stagione 2008/2009, con De Biasi in panchina, Torino-Lecce è stata la prima partita di campionato. Era il 31 agosto 2008: Torino-Lecce 3-0. Partita perfetta dei granata che vincono con i gol di Rosina (rigore) al 29′, Zanetti al 32′ e Bianchi al 75′. Beretta e il suo Lecce sono battuti. Ma a fine stagione Torino, Reggina e Lecce sono retrocesse in Serie B.

L’ultima vittoria dei salentini

Per trovare l’ultima vittoria giallorossa all’Olimpico bisogna andare indietro fino alla stagione 2019/2020. Alla terza di campionato, i salentini di Liverani vinsero infatti per l’ultima volta in trasferta contro il Toro di Marazzi, grazie alle reti di Farias nel primo tempo, e al raddoppio di Mancosu nella ripresa. A poco servì il momentaneo pareggio di Belotti su calcio di rigore.