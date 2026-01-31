Le parole dell’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida della 23a giornata contro il Torino, il tecnico dei salentini ha presentato la sfida dell’Olimpico in conferenza stampa.

Domani partita importante, cosa servirà per ottenere i tre punti?

“Ogni volta che ci sediamo qui diciamo tuti la stessa cosa: domani partita importante. Sono tutte importanti, ma oggi lo step più importante è quello di attaccarci di più al risultato, il risultato diventa fondamentale. Per riuscirci il percorso è quello che passa attraverso gli atteggiamenti giusti delle ultime gare, anche se dobbiamo migliorare alcune pecche. Domani sarà una gara tra il peggior attacco e la peggior difesa del campionato, lo so. Le statistiche parlano chiaro e dopo un certo numero di partite iniziano ad assumere di significato. Nel calcio siamo tutti valutati in base ai risultati, è arrivato il tempo di mettere fieno in cascina, domani è una di quelle partite importanti”.

Che idea si è fatto del Torino?

“Me lo aspetto arrabbiato, per non dire altro. Vengono da una sconfitta pesante, non ci sarà un ambiente favorevole per loro. Ci aspettiamo un grande impatto da parte loro dal punto di vista emotivo, fisico, caratteriale, noi dovremo contrapporre la nostra forza immediatamente per cercare di “sedarli” e controbattere. Il Torino è una squadra con elementi di qualità, che merita una posizione diversa per le sue potenzialità. Dovremo cercare di incunearci nelle loro difficoltà per fargli male.”