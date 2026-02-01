La probabile formazione del Lecce di Di Francesco per la sfida contro il Torino di Baroni: torna la difesa titolare

Giornata numero 23 di Serie A: Torino-Lecce. Alle ore 12:30arriva allo Stadio Olimpico Grande Torino la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Per la partita in questione, sono 5 i giocatori non disponibili per i salentini e sono: Pierret, Berisha, Camarda, Helgason e Marchwinski. Tutti gli altri sono a disposizione. Ecco come scenderà in campo il Lecce.

Difesa titolare

Modulo confermato e si tratta del 4-3-3: in porta c’è il titolare e capitano Wladimiro Falcone preferito a Fruchtl e Samooja come sempre. Difesa a 4 composta da Gaspar, al rientro dalla squalifica, e Tiago Gabriel al centro, sulla destra Danilo Veiga preferito a Perez e sulla sinistra Antonino Gallo. A centrocampo in mezzo gioca Ramadani, alla sua destra Lassana Coulibaly e alla sua sinistra il nuovo acquisto Gandelman. Partono dalla panchina Jean, Sala, Fofana e il giovane Ngom. Pochi dubbi in questi due reparti per Di Francesco.

Ballottaggi in attacco

I dubbi invece sono in attacco dove ci sono dei ballottaggi. Sulla sinistra Banda è favorito, ma occhio a Sottil e Tete Morente che lo insidiano e scalpitano. Al centro Stulic è la certezza, ma Cheddira è pronto a subentrare: l’attaccante marocchino è appena arrivato in Salento dopo aver vestito nella prima parte di stagione la maglia del Sassuolo. Sulla destra infine, Pierotti in pole rispetto al numero 11 N’Dri.

La probabile formazione del Lecce

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Di Francesco per la sfida di oggi contro il Torino.

Probabile formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. A disp. Bleve, Samooja, Siebert, Perez, Ndaba, Jean, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Morente, Sottil, Cheddira. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pierret, Berisha, Camarda, Helgason, Marchwinski