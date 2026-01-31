La probabile formazione del Torino per la partita di domani contro il Lecce in casa: Giovanni Simeone non recupera

Marco Baroni si gioca tutto contro il Lecce di Di Francesco dopo il 6-0 di Como e dopo la settimana di ritiro. Si gioca domani alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Rosa in fase di sviluppo e piena di movimenti visto il calciomercato. Asllani e Ngonge hanno lasciato mentre Marianucci e Prati sono arrivati. In attacco non recupera Simeone che non sarà convocato. Insieme a lui non ci saranno Schuurs, Savva, Masina, Nkounkou, Biraghi, Ilic, Dembelé, Gineitis, Aboukhlal e Ismajli. Di seguito, le possibili scelte. Acquah e Pellini sono usciti per infortunio contro la Fiorentina nel campionato Primavera. Mentre Perciun e Gabellini non erano nemmeno in panchina.

Scelte obbligate

Modulo classico e si va con il 3-5-2. In porta confermato Paleari preferito a Israel e al giovane Siviero. Difesa a 3 obbligata con Tameze, Coco e Maripan visto l’infortunio di Ismajli. Marianucci sarà convocato ma parte fuori essendo arrivato da poche ore. Sulle fasce Pedersen a destra e Lazaro a sinistra visto l’infortunio di Aboukhlal. Obrador scalpita ma parte fuori. In mezzo al campo Ilkhan al centro, supportato da Vlasic (titolare fisso) e Casadei (Gineitis infortunato). Prati e Anjorin in panchina così come Perciun. L’unico vero ballottaggio è in attacco.

Ballottaggio al fianco di Adams

In attacco senza Simeone l’unico certo di giocare è lo scozzese Ché Adams. Il suo partner dovrebbe essere Zapata, in pole position per giocare dall’inizio. Ma occhio a Njie che potrebbe superarlo. Gabellini in panchina. Visti i giocatori a disposizione, si tratta dell’unico emblema per Baroni. Rosa corta.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 per la sfida contro il Lecce:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Njie. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Obrador, Dembélé, Prati, Anjorin, Perciun, Zapata, Gabellini. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Nkounkou, Biraghi, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Simeone, Ismajli