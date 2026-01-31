Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Baroni e Di Francesco per Torino-Lecce

Reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, il Toro si prepara ad ospitare il Lecce di Di Francesco in una partita quanto mai cruciale per la stagione granata. Con cinque punti di vantaggio sui salentini sarà fondamentale per il Toro fare punti e tenere alla larga la zona retrocessione. Baroni non avrà ancora a disposizione Simeone. Ecco i convocati.

Torino-Lecce, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

Torino-Lecce, i convocati di Di Francesco

Ecco i convocati di Di Francesco:

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Kovac, Ngom, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Cheddira, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Stulic.

Eusebio Di Francesco, head coach of Venezia FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.

ultimo aggiornamento: 31-01-2026

