Toro.it

Ecco le scelte di Baroni e di Di Franceso: esordio per Marianucci, coppia d’attacco composta da Adams e Zapata

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Torino-Lecce, i due allenatori hanno comunicato quelli che saranno i giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Baroni quasi da pronostico ha confermato gran parte dei titolari dell’ultima giornata. Tuttavia, tra le sorprese della formazione, il tecnico granata ha deciso di dare subito a Marianucci l’opportunità di scendere in campo dal 1′ con la sua nuova squadra. L’italiano completerà il reparto con Coco e Maripan mentre in attacco, Zapata ha vinto il ballottaggio con Njie per una maglia da titolare. Adams e il colombiano saranno quindi i punti di riferimento offensivi della squadra, mentre in mediana ci saranno Ilkhan, Vlasic e Casadei assistiti sulle fasce da Pedersen e Lazaro.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Obrador, Prati, Anjorin, Perciun, Njie, Gabellini, Kulenovic. All. Baroni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. A disp. Bleve, Samooja, Gaspar, Perez, Ndaba, Jean, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Morente, Banda, Stulic. All. Di Francesco.

Emirhan İlkhan of Torino FC
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 01-02-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
cari53
cari53
42 minuti fa

Quanti scimonelli ci sono 😃

Kawasaki77
Kawasaki77
29 minuti fa
Reply to  cari53

Incredibile

bogaboga77
bogaboga77
50 minuti fa

L’unica notizia che conta è se la maratona è vuota o no

granata13
granata13
53 minuti fa

Duvan vaffa.nculo!non deve indossare la fascia sto mer.da..dopo quello ché ho fatto neanche dovrebbe essere convocato.

Kawasaki77
Kawasaki77
44 minuti fa
Reply to  granata13

Ometto di mer.da.
Cocco del pres
Giocatore finito e strapagato

Last edited 43 minuti fa by Kawasaki77
granata13
granata13
40 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Scandaloso il comportamento avuto a Como.. sarebbe da prendere a calci in cu.lo..e’cosi sarebbe stato tempo fa..tra l altro,devo essere sincero, avevo sempre pensato un gran bene di lui.. invece, è un uomo di mer.da!

Torino-Lecce, i convocati: ancora out Simeone, ci sono Prati, Marianucci e Kulenovic

Baroni prima di Torino-Lecce: “Ritiro positivo in un momento delicato”