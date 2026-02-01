Ecco le scelte di Baroni e di Di Franceso: esordio per Marianucci, coppia d’attacco composta da Adams e Zapata

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Torino-Lecce, i due allenatori hanno comunicato quelli che saranno i giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Baroni quasi da pronostico ha confermato gran parte dei titolari dell’ultima giornata. Tuttavia, tra le sorprese della formazione, il tecnico granata ha deciso di dare subito a Marianucci l’opportunità di scendere in campo dal 1′ con la sua nuova squadra. L’italiano completerà il reparto con Coco e Maripan mentre in attacco, Zapata ha vinto il ballottaggio con Njie per una maglia da titolare. Adams e il colombiano saranno quindi i punti di riferimento offensivi della squadra, mentre in mediana ci saranno Ilkhan, Vlasic e Casadei assistiti sulle fasce da Pedersen e Lazaro.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Obrador, Prati, Anjorin, Perciun, Njie, Gabellini, Kulenovic. All. Baroni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. A disp. Bleve, Samooja, Gaspar, Perez, Ndaba, Jean, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Morente, Banda, Stulic. All. Di Francesco.