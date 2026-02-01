Il tecnico granata ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN per commentare l’ultima settimana del Torino

Marco Baroni ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Lecce: “E’ stato un ritiro per stare insieme in un momento delicato. Abbiamo svolto questo lavoro, l’abbiamo sentito insieme alla squadra, è stato sicuramente positivo. I ragazzi che sono arrivati ieri hanno svolto un allenamento con noi. Luca va in campo, Tameze non è al 100%. Sicuramente Prati e Kulenovic avranno spazio a partita in corso”.