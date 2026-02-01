Torino-Lecce, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Torino-Lecce: giornata numero 23 di campionato di Serie A. Dopo la batosta di Como Marco Baroni si gioca la panchina. I salentini invece, allenati da Di Francesco, inseguono la salvezza. Partita molto delicata, soprattutto per il Torino che ha molto da perdere e giocherà in uno stadio senza la Curva Maratona. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 1 febbraio. Segui la partita su Toro.it.

Torino-Lecce: la diretta

29′ Dopo aver ricevuto palla da Pedersen, Vlasic ha effettuato un cross che si è trasformato in uno splendido assist per Che Adams, che da due passi è riuscito a superare Falcone

29′ GOOOOOOOOLLLLLLL. Adams sblocca la partita e porta il Torino in vantaggio

27′ Dagli sviluppi del corner Ramadani entra in possesso del pallone e nonostante la distanza proibitiva ha tentato una conclusione che per poco non ha sorpreso Paleari, che ha invece deviato il tiro in angolo

27′ Il Torino devia in angolo una potente conclusione di Coulibaly che era indirizzata verso la porta di Paleari

25′ Continua il pressing offensivo del Lecce che da alcuni minuti si è stanziato saldamente nella trequarti granata

24′ Zapata tenta di anticipare tutti sul cross del Lecce ma il suo intervento finisce per concedere un calcio d’angolo alla squadra ospite

23′ Il Lecce guadagna una punizione nella trequarti avversaria a seguito di un intervento irregolare di Ilkhan ai danni di Pierotti

22′ Coco guadagna un calcio di punizione nella propria area dopo aver rimediato un calcio da Pierotti. Punizione preziosa per il Torino che ora avrà la chance di alleviare il pressing avversario che negli ultimi minuti è cresciuto in maniera significativa

20′ Il Lecce torna a proporsi in fase offensiva con Sottil che dopo aver superato Pedersen in velocità ha tentato un cross in mezzo che è stato però intercettato dalla difesa granata

18′ Il Lecce guadagna un calcio di punizione nella propria metà campo a seguito di un contrasto irregolare di Casadei giudicato troppo duro dall’arbitro

14′ Coco tenta il lancio lungo per Casadei che viene però anticipato da Falcone in area di rigore

13′ Il gioco è ripreso dopo il rientro in campo di Coco. Il difensore è tornato sul terreno di gioco con una vistosa fasciatura per proteggere la ferita rimediata precedentemente

11′ L’arbitro ha interrotto momentaneamente il gioco per permettere a Coco di recuperare dal colpo preso. Il difensore granata ha rimediato un taglio sulla fronte a seguito di una gomitata di Cheddira

10′ Altra bell’azione del Torino nata da Casadei. L’italiano dopo essere stato liberato da Adams tenta l’imbucata per Zapata, il passaggio è però impreciso e viene intercettato facilmente da Falcone

8′ Splendida azione del Torino che per poco non trova il vantaggio. Vlasic mette un pallone in mezzo per Casadei che fa da sponda per Adams che da due passi trova i guantoni di Falcone. L’arbitro interrompe però l’azione per una posizione di fuorigioco

7′ Il Lecce tenta di risalire con un lacio lungo ma Pedersen è attento e riesce a recuperare il pallone

5′ Bell’azione del Torino. Rapida combinazione tra Casadei e Vlasic che libera il croato in profondità. Una volta entrato in possesso, Vlasic tenta il cross in area per Adams ma il tentativo è leggermente impreciso e scivola oltre l’attaccante scozzese

2′ Il Lecce sfiora il gol del vantaggio. Bell’azione di Sottil che dopo aver superato Marianucci mette un cross in mezzo che per poco non trova il proprio centravanti

1′ I granata partono aggressivi con un immediato lancio lungo che arriva sui piedi di Pedersen. Il norvegese tenta il cross in area ma il traversone è impreciso e viene intercettato dalla difesa

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

Torino-Lecce 1-0: il tabellino

Marcatori: pt 29′ Adams

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Obrador, Prati, Anjorin, Perciun, Njie, Gabellini, Kulenovic. All. Baroni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. A disp. Bleve, Samooja, Gaspar, Perez, Ndaba, Jean, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Morente, Banda, Stulic. All. Di Francesco.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Baccini-Costanzo. IV: Marchetti. Var: Aureliano. Avar: Di Vuolo.

Torino-Lecce: il prepartita

Ore 12.15 La Maratona è ancora semi deserta: non ci sono i gruppi del tifo organizzato. Nel frattempo i giocatori rientrano negli spogliatoi in attesa del fischio d’inizio.

Ore 11.40 Comunicate ora le scelte di Baroni: subito in campo Marianucci, presente nell’undici del Torino. Nel frattempo le squadre sono scese in campo per il riscaldamento. Lo stadio è ancora abbastanza vuoto e lo è pure la Maratona, dove sono presenti poche centinaia di spettatori.

Ore 11.30 I due pullman sono già arrivati allo stadio: a breve la ricognizione e poi il riscaldamento che precederà l’inizio della partita. Si attendono anche le formazioni ufficiali

Ore 10:30 Mancano due ore al calcio d’inizio di Torino-Lecce. A breve in zona stadio saranno attesi i bus delle due squadre. Poi sarà tutto pronto per Torino-Lecce. Marco Baroni contro Eusebio Di Francesco. La Curva Maratona non entrerà allo Stadio Olimpico Grande Torino in forma di protesta.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Obrador, Prati, Anjorin, Perciun, Njie, Gabellini, Kulenovic. All. Baroni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. A disp. Bleve, Samooja, Gaspar, Perez, Ndaba, Jean, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Morente, Banda, Stulic. All. Di Francesco.

Torino-Lecce: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita Torino-Lecce è visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.