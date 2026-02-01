Sintesi e commento della sfida tra Torino e Lecce: Adams alla mezz’ora porta in vantaggio i granata

Dopo quattro sconfitte consecutive il Torino si rialza. Basta una rete di Adams a battere il Lecce: lo scozzese si sblocca e realizza la rete che consente ai granata di tornare alla vittoria. Un successo che salva la panchina di Baroni e nel quale si vedono in campo tutti i nuovi acquisti.

Il primo tempo: segna Ché Adams

Per la sfida al Lecce Baroni scegli un terzetto difensivo inedito perché dà subito spazio a Marianucci, schierato a destra nella difesa a tre insieme a Maripan (di nuovo titolare) e Coco. Per il resto è la formazione annunciata con Zapata che vince il ballottaggio con Njie. Sugli spalti, invece, va in scena la protesta della Maratona: non c’è il tifo organizzato, la Maratona è semi deserta con gruppetti sparuti di tifosi sparpagliati per i due anelli. Pieno il settore ospiti: e già dai primi minuti si sentono infatti solo i cori dei salentini. All’8′ resta a terra Coco facendo preoccupare compagni e panchina per un vistoso taglio alla testa. Subito medicato, il difensore riprende a giocare qualche minuto dopo con una vistosa fasciatura. Poco prima il Torino aveva costruito una bella occasione – al termine della quale è però arrivata la segnalazione del fuorigioco – con Vlasic a pescare Casadei che di testa, in area aveva servito Adams, per la parata di Falcone. Col passare dei minuti il Lecce cresce: al 26′ ci prova Cheddira con una conclusione che viene deviata in angolo, poi un minuto dopo il sinistro di Ramadani trova la deviazione di Paleari che la toglie da sotto la traversa, anche se il tiro era centrale. La partita però la sblocca il Toro al 29′: azione di Pedersen sulla sinistra e, con la complicità di Coulibaly, la palla finisce a Vlasic che dal vertice dell’area va a pescare sul secondo palo Adams. Il Ché si sblocca: non segnava da due mesi, proprio dalla sfida al Lecce. Al 40′ i granata avrebbero la possibilità di raddoppiare: conclusione di Casadei che Falcone respinge corta, arriva Lazaro e incredibilmente spara alto da buona posizione. Tre i minuti di recupero prima che le squadre rientrino negli spogliatoi.

Il secondo tempo: debuttano anche Prati e Kulenovic

Al 4′ della ripresa il Torino costruisce l’azione del potenziale raddoppio: bravo Adams a servire Vlasic sulla trequarti, il croato mette subito in mezzo un pallone a servire Zapata che però la colpisce con la gamba, non riuscendo ad indirizzarla. Falcone è lì e gli toglie la gioia del gol. Al 14′ spreca una buona occasione Pedersen che avrebbe potuto crossare o mirare la porta invece viene fuori una via di mezzo. Al 22′ pericoloso il Torino con Adams che troppo defilato non riesce a trovare la deviazione in porta. Baroni sceglie di cambiare al 25′: dentro Obrador per Lazio, Prati per Ilkhan e Anjorin per Casadei. Passano un paio di minuti e il Lecce si salva clamorosamente: sull’angolo battuto dallo spagnolo, Veiga e Falcone impediscono a Maripan di siglare il secondo gol. AL 29′ Prati cerca a trova la conclusione che però si spegne fuori. Al 32′ arriva il momento di Kulenovic: l’ultimo arrivato sostituisce Zapata. Al 35′ pericoloso Banda: la sua conclusione verso il palo più lontano si stampa contro il palo ma puntuale arriva la segnalazione del fuorigioco.