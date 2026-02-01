Gli Ultras e gli altri gruppi della Maratona non sono all’interno dello stadio: poche centinaia i tifosi all’interno dell’impianto
Poche centinaia di tifosi al momento sono presenti in Curva Maratona. La protesta del tifo organizzato granata sta andando in scena proprio nei minuti che precedono l’inizio di Torino-Lecce. La Maratona resterà all’esterno del piazzale, come comunicato negli scorsi giorni. Protesta alla quale potrebbero aggiungersi anche i tifosi che solitamente occupano altri settori dello stadio.
Anche i Torino Hooligans non sono presenti all’interno dello stadio, nel settore che solitamente occupano in Curva Primavera.