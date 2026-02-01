Il presidente del Torino ha commentato così il successo della sua squadra contro il Lecce al termine dei 90 minuti

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così la prestazione dei giocatori in campo contro il Lecce: “Bella vittoria, molto importante. Abbiamo avuto palle importanti con Zapata e Maripan con cui potevi fare un gol in più, anche se poi abbiamo rischiato di subirlo. La squadra l’ho vista bene, anche i nuovi che sono entrati bene. Sono contento, adesso dobbiamo lavorare per dare continuità, adesso abbiamo una partita contro l’Inter che è molto importate. In merito agli acquisti stiamo lavorando per cercare di fare qualcosa di più, non voglio anticipare nulla, perché le cose di mercato sono sempre imprevedibili, però spero di inserire almeno ancora un giocatore. Abbiamo sempre supportato e aiutato Baroni, poi lui è uno che non molla mai, ha il temperamento giusto. Nelle interviste magari non ti fa vedere chissà che temperamento però è uno che non molla mai e uno che non si scoraggia mai, i giocatori lo seguono, quindi sono contento di lui. Ora dobbiamo cercare di fare di più, l’obiettivo è dare maggiore continuità. In una partita importante come questa, in una giornata complicata abbiamo dato una bella risposta. Mi dispiace molto per l’assenza dei tifosi, è una partita dove sembrava essere in trasferta, c’erano più giocatori del Toro, ma quelli organizzati erano tutti dall’altra parte. La squadra ha però giocato con voglia e determinazione, quindi direi bene. Mi spiace, però non è che si possa intervenire su tutto, le dinamiche sono a volte particolari”.