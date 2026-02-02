In Coppa Italia aveva realizzato una doppietta ma in Serie A la rete mancava al Ché da due mesi

Il Torino ritrova la vittoria Ché Adams ritrova il gol anche in Serie A. Dopo un cross perfetto di Vlasic, lo scozzese non deve fare altro che spingere il pallone in porta a due passi da Falcone. I granata vincono, anche nel segno di Adams che dopo due mesi dall’ultima volta in campionato ritrova la rete. Se a Roma aveva deciso insieme a Ilkhan la sfida degli ottavi di Coppa con una doppietta, in Serie A inseguiva un gol che finalmente è tornato.

Quando vede il Lecce lo scozzese si accende

Due mesi fa contro il Lecce, nella disfatta al Via del Mare, la sua rete non era bastata. Il numero 19 granata si è sempre reso protagonista di partite importanti, non tanto per la sua capacità realizzativa quanto per quella di gestione e pulizia di ogni pallone ricevuto, a testimonianza di un’interpretazione impeccabile del ruolo di seconda punta. Lo scozzese, però, non segnava da un periodo troppo lungo per uno come lui, che nell’ultima stagione ha raggiunto la doppia cifra (10 gol e 4 assist). A distanza di 62 giorni di digiuno in campionato, Adams trova la sua 4a rete stagionale, e come in occasione di Lecce, l’assist a suo favore è di un superlativo Nikola Vlasic.

Adams, il Toro ha bisogno dei suoi gol

In un momento di incertezze e di punti interrogativi, Ché Adams è uno dei pochi punti fermi della squadra e Baroni lo sa bene. Il centravanti, dopo il cambio di modulo di inizio campionato, è tra i più utilizzati dal tecnico e proprio per via della sua importanza il Toro ha bisogno dei suoi gol per risollevarsi in campionato. La rete di oggi deve essere da monito per le partite successive, tanto per lui quanto per i suoi compagni di reparto.