Contro l’Inter il neo centrocampista granata potrebbe partire titolare nella gara valida per un posto in semifinale di Coppa Italia

Dopo aver messo ai margini del progetto Asllani ormai da diverse settimane, il Torino, ceduto il centrocampista albanese, ha individuato un nuovo giocatore in grado di interpretare il ruolo di play davanti alla difesa.

Prati, dopo essere arrivato in Piemonte gli scorsi giorni ha già avuto la possibilità di esordire contro il Lecce con la maglia granata all’Olimpico Grande Torino. La prestazione dell’italiano è stata convincente, e in appena 20 minuti l’ex Cagliari è andato già vicino a siglare la sua prima rete con la nuova squadra. Con Prati a disposizione, Baroni potrà ora contare su un altro interprete, insieme a Ilkhan, in grado di poter giocare da play di centrocampo.

Occasione da titolare in Coppa Italia

In vista dei quarti di finale di Coppa Italia, il Torino affronterà l’Inter a Monza e, in occasione della sfida, Prati potrebbe avere l’opportunità di disputare la sua prima gara da titolare in maglia granata. La squadra di Baroni non ha buoni precedenti stagionali contro i nerazzurri, dal momento che proprio contro l’Inter è arrivata la prima pesante sconfitta della stagione. Per cercare di invertire il trend, o quantomeno mettere in discussione l’esito dell’incontro, Baroni potrebbe decidere di puntare su Prati, che a causa del recente cartellino giallo rimediato contro il Lecce non sarà disponibile per la prossima gara di campionato.

Turno di riposo per Ilkhan

Dopo essere stato a lungo considerato un sostituto di Asllani, nelle ultime settimane Ilkhan è diventato il titolare di riferimento del Torino di Baroni. La promozione del centrocampista turco è stata accompagnata da una serie di prestazioni positive, in cui il classe 2004 ha spesso contribuito ad avviare azioni offensive poi risultate pericolose. Con l’arrivo di Prati potrebbe ora iniziare un ballottaggio tra i due, ma al momento l’italiano contro l’Inter permetterà a Ilkhan di godersi un turno di riposo.