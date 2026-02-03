Ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere alla gara al Franchi valida per la 24a giornata di Serie A
La Fiorentina ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita Fiorentina-Torino, in programma sabato 7 febbraio alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.
La vendita dei tagliandi per il settore Ospiti parte oggi, martedì 3 febbraio, alle 15:00, ed è riservata ai soli titolari della fidelity card del Torino FC. I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19:00 di giovedì 6 febbraio 2026, attraverso la piattaforma Vivaticket.