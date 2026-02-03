Dalla disfatta di San Siro alla Coppa Italia: Baroni e una difesa rivoluzionata per cercare riscatto nei quarti

Archiviato un mercato di riparazione poco incisivo e un mese di gennaio da dimenticare, il Torino si prepara ad affrontare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Proprio la competizione nazionale ha rappresentato una delle rare note liete della stagione granata: la rocambolesca vittoria contro la Roma agli ottavi aveva infatti riacceso l’entusiasmo di un pubblico fin lì assopito da un campionato povero di soddisfazioni.

La sfida contro i nerazzurri si presenta però come una montagna ardua da scalare e riporta alla mente uno dei primi veri punti di rottura dell’annata. Il pensiero va inevitabilmente al 25 agosto scorso: esordio stagionale a San Siro e Toro travolto da cinque reti, come un pugile appena salito sul ring e subito mandato al tappeto.

Col senno di poi, quella debacle può essere letta come un sinistro presagio. La gara mise immediatamente in evidenza fragilità evidenti, sia sul piano tattico sia su quello mentale, che avrebbero accompagnato il Torino per larga parte della stagione.

Toro, il 5-0 con l’Inter e il chiaro indizio sulla stagione

Al netto di un breve periodo di ritrovata compattezza tra ottobre e novembre, la squadra ha dimostrato come la tendenza a “imbarcare acqua” e a perdere male non fosse un episodio isolato, bensì un difetto strutturale.

La partita d’andata contro l’Inter evidenziò inoltre un chiaro equivoco tattico per Baroni e il suo staff. Il 4-3-3 proposto a San Siro mostrò subito i suoi limiti, spingendo l’allenatore a rivedere i piani iniziali e a virare progressivamente verso la difesa a tre.

La rivoluzione difensiva e le differenze con la gara d’agosto

È proprio il reparto arretrato, infatti, a rappresentare la principale differenza rispetto ad agosto, anche alla luce del mercato invernale. Se all’esordio partirono titolari Lazaro, Coco, Masina e Biraghi, oggi lo scenario è profondamente cambiato.

Masina ha lasciato la rosa, Biraghi è scivolato ai margini delle gerarchie e Lazaro è stato spostato sull’esterno. Il mercato ha portato Marianucci, che con ogni probabilità completerà la linea insieme a Maripan e a Coco, unico superstite di quella difesa schierata a San Siro.