Se in Italia alle ore 20 di ieri si è chiusa la sessione di mercato, altrove invece resterà aperto e ci sarà quindi la possibilità per i club di cedere all’estero
In Italia il calciomercato ha chiuso i battenti ieri alle 20, così come in Francia, in Inghilterra e in Germania. In Spagna si è prolungato fino alle 23 di ieri, mentre oggi si chiuderà in Portogallo e Olanda. Potrebbe esserci tempo per operazioni in uscita verso Turchia, Grecia e Russia, dove il calciomercato chiuderà i 12 febbraio.
Quando chiude il mercato estivo 2025: le date
Ecco le date nel dettaglio:
Portogallo, Olanda: 3 febbraio
Turchia, Grecia, Asutria: 6 febbraio
Emirati Arabi Uniti, Romania: 9 febbraio
Messico: 10 febbraio
Repubblica Ceca: 12 febbraio
Serbia: 13 febbraio
Slovenia: 15 febbraio
Svizzera: 16 febbraio
Croazia: 17 febbraio
Russia: 19 febbraio
Polonia: 25 febbraio
Brasile: 3 marzo
Argentina: 10 marzo
Ucraina: 11 marzo
Stati Uniti: 26 marzo