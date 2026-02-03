Se in Italia alle ore 20 di ieri si è chiusa la sessione di mercato, altrove invece resterà aperto e ci sarà quindi la possibilità per i club di cedere all’estero

In Italia il calciomercato ha chiuso i battenti ieri alle 20, così come in Francia, in Inghilterra e in Germania. In Spagna si è prolungato fino alle 23 di ieri, mentre oggi si chiuderà in Portogallo e Olanda. Potrebbe esserci tempo per operazioni in uscita verso Turchia, Grecia e Russia, dove il calciomercato chiuderà i 12 febbraio.

Quando chiude il mercato estivo 2025: le date

Ecco le date nel dettaglio:

Portogallo, Olanda: 3 febbraio

Turchia, Grecia, Asutria: 6 febbraio

Emirati Arabi Uniti, Romania: 9 febbraio

Messico: 10 febbraio

Repubblica Ceca: 12 febbraio

Serbia: 13 febbraio

Slovenia: 15 febbraio

Svizzera: 16 febbraio

Croazia: 17 febbraio

Russia: 19 febbraio

Polonia: 25 febbraio

Brasile: 3 marzo

Argentina: 10 marzo

Ucraina: 11 marzo

Stati Uniti: 26 marzo