I granata tornano a giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, traguardo che manca dalla stagione 1993/1994

Nonostante la stagione complicata che sta attraversando, questa sera il Toro è atteso da un appuntamento importante che potrebbe rendere questa annata diversa dalle altre. Alle ore 21 i granata scenderanno in campo contro l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia, turno che negli ultimi vent’anni si è rivelato un vero e proprio tabù per il club.

Pur mancando la vittoria finale da oltre trent’anni, il Torino resta una delle squadre più titolate della competizione, avendo alzato il trofeo in cinque occasioni. L’ultimo successo risale all’edizione 1992/93, quando i granata di Mondonico si imposero in finale contro la Roma.

Nell’era Cairo, però, il Toro non è mai riuscito a superare lo scoglio dei quarti di finale: un traguardo raggiunto più volte ma mai oltrepassato. Negli ultimi vent’anni, infatti, i granata si sono fermati quattro volte a questo punto della competizione senza riuscire a conquistare l’accesso alle semifinali.

L’ultima partecipazione del Torino alle semifinali di Coppa Italia resta quella della stagione 1993/94, con Mondonico in panchina. In quell’occasione i granata furono eliminati dall’Ancona, che conquistò la finale grazie alla vittoria per 1-0 nella gara d’andata e allo 0-0 del ritorno.

L’ultima eliminazione ai quarti di finale

In tempi più recenti, oltre ai quarti di finale dell’attuale edizione, il Toro ha raggiunto questo traguardo altre quattro volte. L’eliminazione più recente risale alla stagione 2022/23, quando i granata furono sconfitti dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano: al “Franchi” finì 2-1 per i viola, con le reti di Jovic e Ikoné, mentre il gol di Karamoh a tempo scaduto si rivelò inutile.

Toro, gli altri quarti di finale negli ultimi vent’anni

L’edizione 2019/20 è probabilmente quella in cui il Torino è andato più vicino alle semifinali, salvo poi arrendersi 4-2 ai tempi supplementari contro il Milan di Pioli, nonostante una doppietta di Bremer.

Nel 2017/18, invece, a fermare il cammino granata fu la Juventus, vittoriosa per 2-0 allo Stadium grazie ai gol di Douglas Costa e Mandžukić, contro il Torino allenato da Sinisa Mihajlović. Tornando indietro di quasi dieci anni, il primo quarto di finale dell’era Cairo risale alla stagione 2008/09, quando il Toro venne eliminato all’Olimpico dalla Lazio di Delio Rossi, a segno con Pandev, Mauri e Rocchi.